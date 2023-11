Stand: 16.11.2023 09:30 Uhr Wapenroh in’n Gazastriepen

De UN-Sekerheitsraat, de will dat in‘n Gazastriepen de Wapen för mehrere Daag still stahn schüllt un dat dat Fluchtkorridore geven schall. Dat Gremium hett en Resoluschoon dorto annahmen. Dor warrt de Hamas un annere Gruppen dorto opropen, forts all Geisel freitolaten. Israel hett al reageert. Solang de Geiseln in de Gewalt vun de Hamas sünd, wüllt se de Wapen nich rohen laten för längere Tiet – ok nich ut humanitäre Grünn.

