Stand: 16.11.2023 09:30 Uhr Container Ümslag geiht na baven

Siet mehr as 2 Johr is de Ümslag vun de Containers torüch gahn in’n Hamborger Haven. Nu geiht he wedder na baven. Haven Hamborg Marketing seggt, dat geev en Plus vun 2 Millionen Containers binnen vun 3 Maanden. Dat sünd 2,4 Perzent mehr vergleken mit dat Vörjohr. In de eersten negen Maanden vun’t Johr, dor steiht aver in de Havenbilanz noch en dicket Minus vun mehr as 7 Perzent.

