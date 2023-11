Stand: 15.11.2023 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

Töög, de utfallt oder to laat kaamt: Dor mööt Lüüd, de mit de Bahn ünnerwegens sünd, vun vunavend af an mit reken. De Warkschop vun de Lokföhrers GDL hett to’n Warnstreik opropen – un dat för 20 Stünnen lang. Dat schall denn ok för de Hamborger S-Bahn gellen. Los geiht dat mit den Warnstreik Klock 10 an’n Avend – un denn bet morgen Avend Klock 6. Lüüd, de al en Fohrkoort köfft hebbt, köönt sik dat Geld wedder trüchgeven laten, oder mit de Fohrkoort an en anner Dag fohren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch