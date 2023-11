Stand: 15.11.2023 09:30 Uhr Streik bi’n öffentlichen Deenst

Un denn hebbt de Hamborgers al siet ehrgüstern noch mit en anner Streik to doon: Dat geiht üm de Anstellten in’n öffentlichen Deenst. Dor harr de Warkschop Ver.di to en Warnstreik-Week opropen. Dat geiht üm mehr Gehalt. Vundaag is de Bezirk Noord an de Reeg. Mitmaken bi den Streik wüllt blangen anner Steden de Anstellten vun de Bezirksämter, de Scholen un den Lannsbedrief Straten.

