Laag in’n Negen Oosten

In’n Gaza-Stremel warrt siet Daag üm dat Schifa-Krankenhuus in Gaza-Stadt kämpt. Nu sünd israelsche Suldaten dor woll mit Gewalt ringahn. Dat Militär seggt, dat se en Operatschoon dörchföhrt, de kloor op de Terrororganisatschoon Hamas utricht is. All Terroristen schullen opgeven. Israel un de USA gaht dorvun ut, dat de Hamas Krankenhüüs för militäärsche Malen bruukt. Se glöövt, dat in un ünner dat Krankenhuus en Kommando-Steed liggen deit.

