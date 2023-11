Stand: 15.11.2023 09:30 Uhr Mängel an de Bosteed in de Havencity

Dor weer woll bekannt, dat op de Bosteed in de Havencity nich allens in de Reeg weer. Man düsse Mängel harrn nix mit dat Unglück vör twee Weken to doon, weer vun de Stadtentwickelnsbehöörd to hören. Vun Anfang verleden Johr af an is de Bosteed in’t Överseequarteer 23 mal ünnersöcht worrn. Un jeedeen Mal geev dat dor Maleschen. De Behöörd verkloor, dat düsse Mängel jümmers gau wedder heelmaakt worrn sünd. Nu blifft wieder unkloor, woso Enn Oktober en Bogerüst instört is. Fief Minschen sünd dorbi storven.

