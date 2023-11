Stand: 15.11.2023 09:30 Uhr Flucht vör Polizei

En Flucht vör de Polizei is in en Heck toenn gahn: Schandarms in Wedel weern güstern Avend en Auto mit dree Mannslüüd binnen wies worrn. As se den Wagen anholen wullen, dor geev de Fohrer Gas. In Sülldörp harr he dat Auto nich mehr in’n Griff un is in en Heck scheest un de Wagen is ümkippt. De Füerwehr hett de Mannslüüd ut dat Auto ruthaalt un de Polizei hett jüm denn fastnahmen.

