Stand: 15.11.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag fangt de Dag fründlich an, an’n Vörmiddag un Middag kriegt wi ok de Sünn to sehn un dat is dröög. Pö a pö treckt denn mehr Wulken op un an’n laten Vörmiddag un Avend gifft dat wat Natts vun baven. De Temperaturen klattert op 8 bet 9 Graad. Opstünns sünd dat 7 Graad in Altno. Morgen geiht de Dag mit veel Wulken los. De Schuern warrt weniger un de Sünn waagt sik ok mal rut. Dat Ganze bi 7 bet 8 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch