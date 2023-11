Stand: 14.11.2023 09:30 Uhr Mängel op de grote Bo-Stell

Dor weern fief Bo-Arbeiders to Dode kamen, bi den sworen Unfall vör goot twee Weken in de Haven-City, un nu is rutkamen, dat dor op de grote Bo-Stell al vörher Mängel faststellt worrn weern - un dat teihn Daag vör den Unfall. So süht den Senaat siene Antwoort op en Lütte Anfraag vun de CDU-Frakschoon ut. To'n Bispeel harr dat hier un dor keen Sekerungen gegen dat Rünnerfallen vun Lüüd geven. Un dat harr ok passeern kunnt, dat Saken op Minschen rünnerfallt.

