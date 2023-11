Stand: 14.11.2023 09:30 Uhr Womööglich Wapen in en Klinik lagert

As dat utsüht, hebbt woll in'n Krieg in'n Negen Oosten israeelsche Suldaten vele Wapen funnen, de in Gaza-Stadt bi en Kinnerkrankenhuus in'n Keller lagert worrn sünd. En Militärspreker hett Biller wiest vun Sprengsätz, Handgranaten un Wapen to'n Scheten. Överto schall dat Antekens geven dorför, dat in dissen Keller womööglich Geiseln insparrt weern. De radikaal-islaamsche Hamas hett den Sender Al-Dschasira seggt, dat, wat Israel jem vörsmieten dee, dat stimm gor nich.

