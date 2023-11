Stand: 14.11.2023 09:30 Uhr Gefohr dör Asbest in Wahnungen

En Asbest-Well in Hamborger Hüüs - dorför wohrschaut de Gewarkschop "Bauen-Agrar-Umwelt". Twüschen 1950 un 1989 is Asbest vör allen in Putz un Zement verboot worrn. Dat geiht womööglich üm bet to 550.000 Wahnungen, seggt en Analys. Man Gefohr besteiht eerst denn, wenn dor bi't Saneern Asbest freesett warrt un Lüüd dat in de Atenweeg rinkriegt, denn de Kraam kann Kreeft ingang setten. De IG B.A.U. verlangt ünner annern en Schaadstoffpass för de Hüüs un ok, dat Bo-Arbeiders beter schützt warrt.

