Stand: 14.11.2023 09:30 Uhr Warburg-Ordeel vun't Finanzgericht

De Hamborger Warburg-Bank, de is mit ehr Klaag gegen de Stadt nich dörkamen. In'n Tosamenhang mit de Cum-Ex-Stüergeschäften harr Hamborg vun de Bank Millionen torüchfordert. Un dat weer rechtens, seggt nu dat Hamborger Finanzgericht - so hett dat NDR 90,3 to weten kregen. Söven Johr torüch harr de Hamborger Stüerverwaltung eerst noch dorop verzicht, sik de Stüern torüch to halen. Un vörher harr sik de Warburg-Mitegendömer Christian Olearius mit den domaligen Eersten Börgermeester Olaf Scholz drapen. Man beid seggt se, se harrn sik in dat Stüerverfohren nich inmengeleert.

