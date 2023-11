Stand: 14.11.2023 09:30 Uhr Ordeel in Minschenhannel-Perzess

Vör dat Hamborger Landgericht is en Minschenhannel-Perzess mit Bewährungsstrafen to Enn gahn. Anklaagt weer dree Froonslüüd. De Haupt-Anklaagte harr in en Bordell in de Langenhorner Chaussee dat Seggen hatt. En Prostitueerte harr angeven, dor harrn se Froons un Transsexuelle ahn Visum to Sex-Arbeit dwungen. De Richter weer aver övertüügt, dat dat allens freewillig weer. Poor Lüüd harrn aver wohraftig keen Visum.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch