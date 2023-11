Stand: 13.11.2023 09:30 Uhr Warnstreiks gaht wieder

Ok düsse Week röppt Ver.di wedder to Warnstreiks op. Veer Daag lang will de Warkschop in de Hamborger Behörden streiken. Los geiht dat vundaag in Bardörp, dor schüllt Anstellten in de Fachämter Grundsekern un Sozjalet de Arbeit dalleggen. Ver.di verlangt bi’t Verhanneln över de Tarifen mit de Länner 10,5 Perzent mehr Inkamen un en Tolaag för de Stadtstaten.

