Laag in’n Negen Oosten

Stand: 13.11.2023 09:30 Uhr

In’n Krieg in’n Negen Oosten warrt de Laag in’n Gaza-Stremel jümmers keddeliger: Sünnerlich gresig is dat folgens de Weldsundheitsorganisatschoon in’t Krankenhuus Al-Schifa, dat gröttste Sükenhuus in Gaza. Güstern sünd woll wedder teemlich veel Patschenten storven, weer to hören. Israel leggt de Terror-Organisatschoon Hamas to Last, dat se Kommandosteden ünner un in de Neegde vun Krankenhüüs inricht hebbt. De Hamas stridd dat af.

