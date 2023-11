Stand: 13.11.2023 09:30 Uhr Börgergeld warrt dürer

De Jobcenter in Düütschland mööt mehr för dat Börgergeld utgeven as plaant. De Utgaven stiegt nochmal üm goot een Milliarde Euro an, vermell dat Arbeitsministerium. Liggen deit dat an högere Kosten för Ünnerkumst un Inböten. Al verleden Dünnersdag weer vördag kamen, dat dat Börgergeld bummelig twee Milliarden Euro mehr kösten schall.

