Stand: 13.11.2023 09:30 Uhr Autorennen in’t Phoenix-Viddel

Polizei-Insatz in’t Phoenix-Viddel: Dor hebbt sik güstern woll twee Mannslüüd en Autorennen in de Wilstorfer Straat levert. Een vun jüm harr sien Wagen nich mehr in’n Griff un is in den Gegenvekehr scheest. De Unfallfohrer un dree anner Lüüd sünd an’t Lief to Schaden kamen, dormang ok en achtjohrig Kind.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch