Attack mit Hamer

Stand: 13.11.2023 09:30 Uhr

Ok in Wandsbeek harr de Polizei en Insatz: Dor is in en Café in de Wandbeker Marktstraat en Striet twüschen en poor Mannslüüd över Stüer gahn. Dorbi sünd dree Mannslüüd mit en Hamer angrepen worrn un hebbt wat afkregen. De Polizei kunn een vun de Lüüd, de dat woll daan hebbt, fastnehmen.

