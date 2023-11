Stand: 11.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Haftbefehl gegen Geiselnehmer

Gegen den Geiselnehmer vun’n Hamborger Flooghaven is Maandag düsse Week Haftbefehl rutgeven worrn. Em warrt vörsmeten, sien veer Johr ole Dochter as Geisel nahmen to hebben. Achteran föhr he mit sien Auto mit Gewalt op dat Vörfeld vun’n Hamborger Flooghaven. He drauh un verlang för sik un sien Dochter, dat se na de Törkei hen utreisen kunnen. Na üm un bi achtteihn Stünnen leet sik de Keerl denn vun’e Polizei fastnehmen.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch