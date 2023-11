Stand: 11.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Stüerinnahmen as dacht

Hamborg rekent mit högere Stüerinnahmen as noch Fröhjohrstiet dacht. Dingsdag düsse Week stell Finanzsenater Andreas Dressel de jüngste Stüerkalkulatschoon vör. Dorna to uurdelen kunnen dat knapp fiefhunnert Millionen Euro mehr warrn. Liekers is de Luun nich ganz so dull. Denn op de anner Siet staht ok düütlich högere Utgaven op’n Zeddel. Dordör warrt de Speelruum in Hamborg enger, so Dressel.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

