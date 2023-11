Stand: 11.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Polizeiinsatz an twee Scholen in Hamborg

Groten Polizeiinsatz Middeweken düsse Week. Vörmiddags is en Schoolmestersch an de Stadtdeelschool Blanknees mit en Wapen bedrauht worrn. Alltohoop is vun veerhunnert Beamten snackt worrn, de dorophen denn bi to Gang ween sünd un hunnerte Schölers in Sekerheit bröchen. Namiddags geev dat denn ok an de Grundschool Mendelssohnstraat in Bohrenfeld Alarm wegen meist jüst so en Saak. Bi to Schaden kamen is aver beidemal nüms un bi de Wapen hannel sik dat üm Speeltüüchpistolen. De Polizei hett nu fief Lüüd op’n Kieker un geiht de Saak op’n Grund. All fief sünd se twüschen ölven un veerteihn Johr oolt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

