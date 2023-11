Stand: 11.11.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Besinnen op de Pogromnacht

Dunnersdag hett sik Hamborg op de Offers vun’e Pogromnacht op besinnt. Vör fiefunachtig Johr hebbt de Nazis in Düütschland de Juden jaagd hatt. Hier in Hamborg is domals blangen anner Saken de Bornplatz-Synagoog in’t Grindelviddel twei maakt worrn. Un nipp un nau dor fünn denn düsse Week ok en Gedenkfier statt. Düt Johr weern dor sünnerlich veel Minschen mit dorbi, wegen den Terror-Angreep op Israel.

