Düsse Week: "Park doch, wo du wull"

Ünner dat Motto "Park doch, wo du wull" hett güstern - Freedag düsse Week – de Polizeiwarkschop Druck op de Arbeitgevers maakt. Denn in Hamborg sünd de Arbeitslüüd vun den Lannsbedriev Verkehr opropen ween, keen Straafzeddels to schrieven. Ok Radarkontrollen geev dat kuum. Betto fehlt in den Tarifstriet en Anbott vun de Arbeitgeversiet.

