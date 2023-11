Stand: 10.11.2023 09:30 Uhr Besinnen op de Pogromnacht

In Hamborg hebbt sik güstern hunnerte Minschen op de Pogromnacht op besinnt. Se harrn sik op den Joseph-Carlebach-Platz in dat Grindelviddel to en offizielle Gedenkfier versammelt. Vele Lüüd hebbt dor Lichter in jümehr Hannen holen un harrn sik Israelfahnen över de Schuller leggt hatt. Se hebbt sik man nich blots op de Reichspogromnacht vör fiefunachtig Johr op besinnt, man ok op de Terror-Attacken vun de Hamas vör veer Weken.

