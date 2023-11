Stand: 10.11.2023 09:30 Uhr Lüüd sünd untofreed mit de Koalitschoon

De Bunnsdag warrt twoors eerst in twee Johr wählt. Man veer vun teihn Lüüd in Düütschland sünd dorför, dat de Wahl vörverleggt warrt. To düsse Lüüd höört vör allen Dingen Anhänger vun’e AfD to. Dat is bi den ne’en Düütschlandtrend vun Infratest dimap bi rutsuert, den de ARD in Opdrag geven hett. Blots een Drüddel vun‘e Lüüd, de se fraagt hebbt, sünd dorna to uurdelen dorför, dat de Ampel-Koalitschoon ut SPD, Grönen un FDP bet to de Wahl 2025 wiedermaken deit.

