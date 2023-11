Stand: 10.11.2023 09:30 Uhr Justizministers draapt sik op Harvstkonferenz

Woans kann man Lüüd, de vun anner Lüüd stalkt warrt, beter dorför wohren? Dor snackt vundaag de Justizminsters op jümehr Harvstkonferenz över. Hamborgs Justizsenatersch Anna Gallina sleit vör, de Regeln för so nöömte Bluetooth-Tracker un Peilsenders wat scharper to maken. Alltohoop is Hamborg mit fief Vörslääg dorbi. Anner Themen sünd de Fohrgastrechten un dat de Privatsphäär vun Kinner wat beter wohrt warrt.

