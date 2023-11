Stand: 10.11.2023 09:30 Uhr Alsterfontään is ut för düt Johr

De Hamborger Alsterfontään is afstellt. Vundaag warrt se afboot un in dat Winterlager bröcht. Ehr Saison is düt Johr sünnerlich kort ween, denn üm Energie to sporen is se eerst in’n Junimaand inschalt worrn, so as männicheen anner Brunnen in Hamborg ok. Wat dor nu op den Alsterponton henkamen deit, dat is en Wiehnachtsboom.

