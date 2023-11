Stand: 10.11.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat warrt so’n richtigen Harvstdag vundaag: Veel Wulken, af un to gifft dat dat een oder anner Regenschuer, de Sünn kriegt wi vundaag nich faken to sehn un dorto denn teihn Graad. Opstunns sünd dat söven Graad in Langenhoorn. Un dat Wekenenn maakt meist jüst so wieder, man de Temperaturen gaht ’n beten wat daal op morgen negen Graad un Sünndag denn acht Graad.

10.11.2023

