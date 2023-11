Stand: 09.11.2023 09:30 Uhr City- Tunnel sparrt – S-Bahn veel to vull

Wokeen mit de S-Bahn ünnerwegens is, de kriggt dat foorts mit: Masse Töög sünd veel to vull. De City-Tunnel is mal wedder dicht. Poor Töög twüschen Altna un Hauptbahnhoff köönt gor nich all Fohrgäst mitnehmen. Dat gifft en Initiativ, de krittelt, dat se den Tunnel jüst in de Johrstiet dicht maakt, neem dat köhler un fuchtiger is. Dor sünd denn ja ok gor nich mehr so veel Pendlers mit dat Fohrrad ünnerwegens. Wat de S-Bahn seggt, sünd se in'n Sommer mit dat Saneren vun den Tunnel nich fardig worrn.

