Stand: 09.11.2023 09:30 Uhr Schölers droht Schoolmesters mit Pistolen

Dat weer en groten Insatz mit bummelig 400 Gendarms. Dor sünd an twee Scholen in Hamborg Schoolmesters mit Pistolen droht worrn. Eerst hebbt twee Göörn in Blanknees en Klassenruum störmt. Dor hebbt sik de Schoolklassen denn in jemehr Rüüm inslaten. Beten later hebbt ok in en School in Bahrenfeld Schölers en Schoolmester en Pistool ünner de Nees hollen. Allens in allen hett de Polizei dree Kinner un een Jugendlichen fastnahmen. Woso se an de beiden Scholen Lehrers mit Speeltüüchpistolen droht hebbt, weet een betto noch nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch