Stand: 09.11.2023 09:30 Uhr Börgerschop will Islaamschet Zentrum dicht maken

Dat passeert nich faken, dat se sik in de Hamborgsche Börgerschop so eens sünd. Glieks poor Frakschonen hebbt verlangt, dat se dat Islaamsche Zentrum an de Alster dicht maakt. SPD, Gröne, CDU, meist all Afornte vun de LINKEN un de beiden FDP-Afornten. Se seht dat Islaamsche Zentrum mit de Blaue Moschee as en islamist'sche Organisatschoon an. Man dat Zentrum dicht maken, dat kann blots dat Bunnsbinnenministerium.

