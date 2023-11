Stand: 09.11.2023 09:30 Uhr Füer in en Flüchtlingsünnerbringen

Güstern muss de Füerwehr in Borgfell utrücken. Bi en Füer in en Flüchtlingsünnerbringen in’n Utsläger Weg sünd an Avend veer Minschen rett worrn. Meist 170 anner Lüüd, de dor wahnt sünd na buten flücht. Achterna hebbt se sik in en groten Reddenswagen üm jem kümmert. Dat is noch nich rut, woans dat to dat Füer kamen is.

