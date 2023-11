Stand: 09.11.2023 09:30 Uhr Football-Champions League

In de Football-Champions League leep dat güstern ganz goot för den FC Bayern. Mit en 2 to 1 hebbt se Galatasaray Istanbul na Bett schickt. Union Berlin hett bi'n SSC Neapel 1 to 1 speelt un is rutflagen.

