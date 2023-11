Stand: 08.11.2023 10:15 Uhr Arbeiders hebbt Arbeid daalleggt

Se harrn dat vörher nich künnig makt, de Arbeiders an’n Hamborger Hoben, dat se ehr Arbeid daalleggen wüllt. Middewiel is de Streik to Enn. De Lüüd weern op de Straat gahn, wiel se nich wüllt, dat de HHLA to’n Deel verköfft warden schall, an de MSC-Reederee ut de Schwiez. An’n Mandag harrn se de Arbeid daalleggt. De HHLA hett dorophen de Arbeiders afmahnt. NDR 90,3 hett to weten kregen, dat dat tokamen Week en Drepen twüschen de Hobenarbeiders un den Senaat geven schall, bi dat de Warkschopp Verdi as Middelsmann optreden will.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch