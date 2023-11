Stand: 08.11.2023 10:15 Uhr Kroonprinz in Hamborg

De nurwegsche Kroonprinz Haakon is in Hamborg. Börgermester Peter Tschentscher hett em güstern Avend bi en festlich Begröten in’t Raathuus dat Willkamen geven. Hüüt besöcht Haakon de Hannelskamer. Dor dröppt he sik mit de Baaslüüd vun de nuurddüütschen Länners, as de Ministerpresedentsch Manuela Schwesig ut Meckelborg-Vörpommern un den Ministerpresedent vun Sleswig-Holsteen Daniel Günther. Se wüllt ünner annern över en Kahlendyoxyd-neutrale Wirtschopp snacken. Achteran schall dat en traditschonelle Hobenrundfohrt geven.

