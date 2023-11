Stand: 08.11.2023 10:15 Uhr Överfall op Sportsbar

Veer Keerls hebbt verleden Nacht en Sportsbar op St. Pauli överfullen un de Besökers angrepen. De hebbt man trüggslaan, un an’t Enn geev dat en Reeg vun Lüüd, de dörch en Metzsteekeree to Schaden kamen sünd. Wat achter düsse Attack in de Scheplerstraat steken deit, weet wi noch nich. De Angriepers kunnen afhaugen. Wokeen se weern, weet de Schandarms nich, denn de annern, de dor mit bi west sünd, wulln to de Polizei nix doröver seggen.

