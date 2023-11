Stand: 08.11.2023 10:15 Uhr HVV warrt dürer

Dat Föhrn mit Bus un Bohn warrt dürer. De HVV will, dat de Fohrkorten 1,8 Perzent mehr kost, man blots in’n Snitt. Denn Eenmal-Korten un Biljets för’n helen Dag, de wüllt se sogor üm söß Perßent dürer maken. Dat hett NDR 90,3 so utrekend. De Nahbereich-Kort schall denn nich mehr 2,50 Euro, sünnern 2,70 Euro kosten. Un de Klock-Negen-Dagkort kost denn 7,50 Euro, un dormit 40 Cent mehr as betto.

