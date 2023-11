Stand: 08.11.2023 10:15 Uhr Vele Aftheken sünd to

Mol kort na de Aftheek gahn un Medizin halen, dat is in Nuurddüütschland hüüt blots hier un dor moeglich, denn de mehrsten laat ehr Dören to. De Afthekers wehrt sik nämlich vundag gegen - ut ehr Sicht - veel to veel Bürokratie un Honorare, de nich hooch noog sünd. Vun’n Meddag op an gaht se in Hannover op de Straat. Dorüm hebbt hüüt blots Nootfall-Aftheken apen. Opropen to den Protest hebbt Verbännen in all fief nuurddüütsche Bunnslänner.

