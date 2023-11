Stand: 08.11.2023 10:15 Uhr Football Champions League

Dormit hett’n nich rekend: In’t Vulksparkstadion hett de ukrainsche Footballmester Schachtar Donezk bi de Champions League gegen den FC Barcelona mit Een to Null wunnen. Schachtar Donezk driggt sien To-Huus-Spele wegen den Krieg opstunns in Hamborg ut. Doröver rut hett RB Leipzig bi Rode Steern Belgrad mit Twee to Een wunnen, un Borussia Dortmund hett Newcastle mit Twee to Null afleddert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch