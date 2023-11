Stand: 07.11.2023 09:30 Uhr Streik an'n Burchardkai

An'n Burchardkai in Hamborg warrt streikt. Lüüd vun Havenbedriever HHLA hefft in de Laat- un Nachtschicht nich arbeidt – un ok in de Fröhschicht warrt nix maakt. Na Informatschonen vun NDR 90,3 warrt an'n Burchardkai eerst mal gor nich mehr arbeidt. De Arbeiders hefft wat dorgegen, dat de HHLA to'n Deel an'n Reeder MSC ut de Swiez verköfft warrn schall.

