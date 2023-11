Stand: 07.11.2023 09:30 Uhr Asylfragen bi Bund-Länner-Drapen

Bund un Länner sünd sik bi de Asyl-Politik enig worrn. Bet in de Nacht hefft se noch in't Kanzleramt tosamenseten. Rutsuert is, dat de Bund an de Länner or Kommunen en Pro-Kopp-Pauschaal per Flüchtling betahlt: 7.500 Euro. Lüüd, de hier Asyl söcht, schüllt man nich mehr so veel kriegen un se schüllt gauer de Mööglichkeit hebben to arbeiden. Hamborgs Eersten Börgermeester Peter Tschentscher se, he weer tofreed mit dat Bund-Länner-Drapen.

