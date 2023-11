Stand: 07.11.2023 09:30 Uhr Düütschland schall mehr boon

Bi dat Bund-Länner-Drapen in Berlin hefft se ok noch afmaakt, dat in Düütschland gauer boot warrn schall: to'n Bispeel Hüüs, Autobahnen, Sporen för de Töög. Nich enig worrn sünd sik Bund un Länner bi dat Düütschland-Ticket. Dat Ticket blifft – man de Pries vun negenunveertig Euro per Maand is eerst mal blots bet Mai seker.

