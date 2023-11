Stand: 07.11.2023 09:30 Uhr Flooghaven-Geiselnehmer in U-Haft

De Geiselnehmer vun'n Flooghaven sitt in U-Haft. De fiefundörtig Johr ole Türk mutt mit en lang Haftstraaf reken – un ok dormit, dat he för'n Schaden opkamen mutt. Na NDR-Informatschonen is he mit en Trick in de Wohnung vun sien Ex-Fro in Stood rinkamen. He harr in't Internet anonym Kontakt opnahmen. De Mann hett sien Dochter vun to Huus wegslept un wull mit er na de Türkei afhauen.

