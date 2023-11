Stand: 06.11.2023 09:30 Uhr Sekerheit an’n Flooghaven

Vun wegen de Geiselnahm, dor warrt de Flooghaven nu bannig dull bekrittelt. He is ja ok al in’n Juli sparrt worrn, as Klima-Aktivisten eenfach so op dat Rullfeld kamen weren un sik dor fastkleevt harrn. De Hamborger Polizeiwetenschopler Raphael Behr, de meent, dat weer nich noog, eenfach blots na de Vörschriften to gahn. De CDU will, dat sik de Binnen-Utschuss vun de Börgserschop mit de Sekerheit an’n Flooghaven befaten deit.

