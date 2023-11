Stand: 06.11.2023 09:30 Uhr Drapen in’t Kanzleramt

Bund un Länner, de wüllt vundaag över de Flüchtlings-Politik Raat slaan. In‘t Kanzleramt, dor geiht dat ünner annern dorüm, woveel Geld för de Versorgen wokeen betahlen schall. Un se wüllt besnacken, wo de Tahl vun Flüchtlingen daal gahn kann. Bavento schall dat ok üm dat Düütschland-Ticket gahn. Ok hier geiht dat üm’t Geld – Bund un Länner hebbt sik in de Hoor, wokeen tokünftig woveel betahlen schall.

