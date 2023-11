Stand: 06.11.2023 09:30 Uhr Keen Tickets mehr in’n Bus

In de HVV-Bussen, dor kann man vun’t tokamen Johr af an keen Fohrkorten mehr köpen. Lüüd, de jümehr Ticket nicht mit‘n Handy halen wüllt, de köönt en Betahlkort köpen. Dor warrt de Pries denn in’n Bus aftrocken. An 500 Steden in de Stadt kann düsse Kort oplaadt warrn. Vundaag wüllt se anfangen, dat in en Kampagne künnig to maken.

