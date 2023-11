Stand: 06.11.2023 09:30 Uhr Ohnsorg Premieer

In‘t Ohnsorg-Theater hett dat güstern veel Applaus un Jubel för de Premieer vun de Kummedie „Een Stunn Roh“ vun Florian Zeller geven. De Schauspeler Erkki Hopf, de nu al siet 30 Johr bi’t Ohnsorg an Bord is, de hett in sien Rull as Schallplatten-Jäger un Familienvadder Moritz glänzt. Ok de Rest vun’t Ensemble hett allerbest speelt. En utföhrliche Kritik vun den Avend, köönt se vun Klock 7 af an hüüt avend bi uns in’t Kulturjournaal op NDR 90, 3 hören.

