Stand: 03.11.2023 11:00 Uhr Düsse Week: Sworen Arbeitsunfall in de Havencity

An'n Maandag düsse Week hett dat in de Hamborger Havencity en sworen Unfall geven. Veer Minschen sünd dorbi sturven. Op de Bosteed na't Överseequarteer hen is an'n Morgen in't achte Stockwark en Gerüst tosamenbraken. Bobarbeiders sünd mit de Trümmerdelen acht Stockwarken in de Deepde fullen. Woans dat nipp un nau passeren kunn, warrt noch ünnersöcht.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

