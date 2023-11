Stand: 03.11.2023 09:30 Uhr Kämpf in Israel

Wat de israel'sche Armee sülvst seggt, hett se de Stadt Gaza ümstellt. De Suldaten hebbt düchtig gegen de Hamas kämpft. Un denn hett dat woll dulle Kämpf an de israelsche Grenz in’n Noorden twüschen Israel un de libanesche Hisbollah-Miliz geven. Vundaag besöcht US-Butenminister Antony Blinken wedder Israel. He will sik dorför insetten, dat se mal kort de Wapen rohn laat, dat een de Minschen hölpen un Zivilisten in Sekerheit bringen kann.

