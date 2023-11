Stand: 03.11.2023 09:30 Uhr Corona-Kosten in Hamborg

De Corona-Pandemie hett Hamborg mehr as twee Milliarden Euro köst. Dat steiht in den Afslussbericht, den Finanzsenater Andreas Dressel nu de Börgerschop vörleggt hett. Wat in't Avendblatt to lesen is, harr de Weertschopbehöörd mit meist 480 Millionen de höögsten Kosten. To 't Bispeel för de Corona-Hölp för Bedrieven. Glieks dorna kümmt de Soziaalbehöörd, de ünner annern för Impzentren, Mundschuuls un Tests üm un bi 450 Millionen Euro utgeven hett. Man: De Senaat harr Krediten över 2,8 Milliarden Euro opnehmen kunnt, hett aver man blots 1,4 Milliarden Euro bruukt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch